«Самка»: Милонов ответил на слова Самбурской о пожарных

https://static.news.ru/photo/b9f15e74-0c9c-11eb-b843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в жёсткой манере отреагировал на слова актрисы и певицы Настасьи Самбурской о гипотетических отношениях со следователями или пожарными. Парламентарий назвал её «самкой», которая обозначила себя красными флажками. По словам политика, честные люди не должны обращать внимания на артистку.

Ранее Самбурская ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Один из пользователей спросил, вышла бы актриса замуж за пожарного или следователя. Самбурская пояснила, что представители этих профессий получают около 30 тысяч рублей, а она только за коммунальные услуги и парковку отдаёт ежемесячно по 45 тысяч. Её сразу же обвинили в меркантильности.

Милонов по этому поводу заявил, что Самбурская будет выходить замуж за кошелёк, а не за человека. Депутат считает, что к актрисе нужно относиться соответствующе — как к набору «массово-габаритных параметров».

Надо ей напомнить, что не всегда она будет молодой и для кого-то симпатичной. Когда она станет не такой молодой, то её тоже бросят. Так что очень-очень честно с её стороны сказать, что честные люди, не берущие взятки, ей неинтересны, — цитирует Милонова Пятый канал.

Как передавал NEWS.ru, Самбурская прокомментировала слухи о своём романе с Гариком Харламовым. Актриса назвала подобные сообщения «самой невероятной информацией».