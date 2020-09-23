Самбурская ответила на слухи о романе с Харламовым

https://static.news.ru/photo/ff34b9f4-fe19-11ea-8995-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своём романе с Гариком Харламовым. Актриса назвала подобные сообщения «самой невероятной информацией».

Я его видела два раза в жизни, — заявила звезда «Универа» в интервью изданию Teleprogramma.pro, имея в виду популярного шоумена.

Комику также приписывали роман с актрисой Яной Кошкиной. Поводом для подобных слухов стало заявление самого юмориста о расставании с женой Кристиной Асмус в июне этого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр и участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов выздоровел от коронавируса и записал видео для своих подписчиков. На видео Харламов едет на машине с прозрачным верхом и подпевает звучащей песне Мияги & Эндшпиль «Там ревели горы».