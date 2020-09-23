Самбурская ответила на слухи о романе с Харламовым

Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своём романе с Гариком Харламовым. Актриса назвала подобные сообщения «самой невероятной информацией».
Я его видела два раза в жизни, — заявила звезда «Универа» в интервью изданию Teleprogramma.pro, имея в виду популярного шоумена.
Комику также приписывали роман с актрисой Яной Кошкиной. Поводом для подобных слухов стало заявление самого юмориста о расставании с женой Кристиной Асмус в июне этого года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр и участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов выздоровел от коронавируса и записал видео для своих подписчиков. На видео Харламов едет на машине с прозрачным верхом и подпевает звучащей песне Мияги & Эндшпиль «Там ревели горы».