Слезы Чернышева, стойкость мамы: как семья Заворотнюк переживает утрату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

1 июня состоялись церемония прощания и похороны заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Как семья актрисы справляется с утратой, какие последние новости о родственниках кинозвезды?

Что сказал Чернышев после смерти Заворотнюк

Прощание с актрисой состоялось в Покровском женском монастыре в Москве. Белый гроб вынесли из обители в сопровождении траурной процессии. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл.

Вопреки желанию родственников, актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Как сообщалось ранее, они хотели, чтобы Заворотнюк покоилась в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище, которое находится в районе Киевского шоссе в Новой Москве. Однако для этого было бы необходимо провести кремацию. Заворотнюк упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Разбитый горем Чернышев во время похорон артистки перекрестился три раза у фотографии жены и долго не мог уйти от захоронения. Вдовец выглядел разбитым, его трясло, когда он стоял около могилы Заворотнюк. Во время погребения Чернышев встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он заплакал.

После погребения актрисы Чернышев сразу направился к своему автомобилю и уже был готов уехать, однако нашел в себе силы выйти и пообщаться с прессой. Супруг Заворотнюк выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания.

«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь — она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — сказал Чернышев.

Сын Заворотнюк Майкл присутствовал на похоронах матери вместе со своей девушкой Софией. Дочь актрисы приехала на похороны матери в сопровождении мужа, который ранее нигде замечен не был. Молодой человек избегает публичности и даже не появляется на снимках в соцсетях Анны. На панихиде избранник девушки не общался с прессой, он молча зашел в храм с букетом красных роз и тихо оттуда вышел. Дочь Заворотнюк отказалась от комментариев, объяснив, что ей нужно время, чтобы успокоиться и перестать плакать.

Мать Заворотнюк проявила стойкость на похоронах дочери. Она держалась рядом с внуками, которые поддерживали бабушку.

Кто пришел на похороны Заворотнюк

На церемонии прощания с артисткой и на ее похоронах было много людей, в том числе знаменитости и артисты, знавшие Заворотнюк и работавшие с ней. Проститься с актрисой пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, фигуристы Илья Авербух, Роман Костомаров, Оксана Домнина, певица Лолита, народный артист РФ Григорий Лепс, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Также были замечены кинорежиссер Игорь Угольников и актер Сергей Жигунов. До этого актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

Леонид Агутин опубликовал в своем Telegram-канале клип в память об актрисе. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — написал Агутин.

Читайте также:

Убитая горем Тарасова, молчаливый Жигунов, розы: детали похорон Заворотнюк

Последний сериал с Заворотнюк: о чем он, почему не выйдет на экраны

«Была светящимся человеком»: какой запомнили Анастасию Заворотнюк коллеги