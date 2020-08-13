«Симпатичная девчушка»: фото рыжего из «Иванушек» шокировало Сеть

Архивная фотография солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова шокировала пользователей Сети.
Так, певец выложил в своём Instagram снимок, где ему всего 25 лет. По словам Григорьева-Аполлонова, именно в этом возрасте он начал музыкальную карьеру в составе коллектива.
Однако пользователи Сети неоднозначно восприняли внешность певца. Так, кто-то из подписчиков отметил, что длинные волосы придают артисту женственный облик.
Какая симпатичная девчушка, — написала одна из подписчиц.
Кроме того, были и те, кто подчеркнул сходство молодого Григорьева-Аполлонова с актрисой Анастасией Задорожной.
Ранее NEWS.ru писал, что изменения во внешности певицы Наташи Королёвой удивили пользователей Сети.
Так, снимок с певицей опубликовала в Instagram дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина. На фото они сидят на лавочке в загородном доме, причём Королёва — в цветных солнечных очках и с чёлкой, которую она отстригла в конце июня.
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