«Симпатичная девчушка»: фото рыжего из «Иванушек» шокировало Сеть

https://static.news.ru/photo/e80b1aec-dd9a-11ea-9d85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Архивная фотография солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова шокировала пользователей Сети.

Так, певец выложил в своём Instagram снимок, где ему всего 25 лет. По словам Григорьева-Аполлонова, именно в этом возрасте он начал музыкальную карьеру в составе коллектива.

Однако пользователи Сети неоднозначно восприняли внешность певца. Так, кто-то из подписчиков отметил, что длинные волосы придают артисту женственный облик.

Какая симпатичная девчушка, — написала одна из подписчиц.

Кроме того, были и те, кто подчеркнул сходство молодого Григорьева-Аполлонова с актрисой Анастасией Задорожной.

Ранее NEWS.ru писал, что изменения во внешности певицы Наташи Королёвой удивили пользователей Сети.

Так, снимок с певицей опубликовала в Instagram дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина. На фото они сидят на лавочке в загородном доме, причём Королёва — в цветных солнечных очках и с чёлкой, которую она отстригла в конце июня.