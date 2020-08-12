Новый образ Наташи Королёвой удивил поклонников

https://static.news.ru/photo/9664e970-64d2-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Изменения во внешности российской певицы Наташи Королёвой удивили пользователей Сети.

Так, снимок с певицей опубликовала в Instagram дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина. На фото они сидят на лавочке в загородном доме, причём Королёва — в цветных солнечных очках и с чёлкой, которую она отстригла в конце июня.

По словам поклонников артистки, на фотографии она «не похожа на себя». Кто-то из подписчиков даже попросил вернуть «прежнюю Наташу». Ещё один подчеркнул, что Королёва «становится похожа на маму». Были и те, кто плохо воспринял новый образ певицы.

Наташка, ну не идёт тебе чёлка, — написал один из подписчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал редкий архивный кадр, на котором изображена «королева русского шансона» Любовь Успенская до пластических операций.

Снимок был сделан в 1996 году. Тогда певице было 42 года. Родин запечатлел звезду сразу после её выступления. На певице черный топ со стразами. А в руках цветы.