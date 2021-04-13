Сибиряк рассказал, почему проиграл в ток-шоу «Слабое звено»

https://static.news.ru/photo/7ecad84e-9c83-11eb-b930-96000091f725_660.jpg Фото: Яков Шерешевский/Соцсети

28-летний житель Новосибирска Яков Шерешевский принял участие в ток-шоу «Слабое звено». По его словам, от него избавились намеренно.

В каждом туре участники выбирали слабое, по их мнению, звено. В последнем туре проголосовали за меня. Как потом сказала одна из участниц, я сильный игрок, поэтому она меня и вывела из игры, — цитирует его «КП-Новосибирск».

Шерешевский рассказал, что у него была разработана стратегия: «Знаешь — отвечай, не знаешь — пасуй». Именно это и помогло ему продержаться почти до самого финала.

Также он сообщил, что ведущая программы Мария Киселёва с экранов телевизора может показаться очень жёсткой и стервозной. Только это всё образ. За кулисами, уверяет сибиряк, она становится абсолютно другой — милой и доброй женщиной. Шерешевскому даже удалось сфотографироваться за кулисами с ведущей программы.

Ранее бывший участник телешоу «Слабое звено» Иван Ковальчук рассказал, что за один съёмочный день обычно записывают сразу по три передачи, а на съёмку одной из них уходит от трёх до семи часов. При этом если в каком-то вопросе ошибка или ведущая Мария Киселёва запнулась, то сыгранный не полностью раунд обнуляется и переснимается заново, писал NEWS.ru.