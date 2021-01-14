Участник «Слабого звена» раскрыл секреты телешоу

https://static.news.ru/photo/5f71538e-5731-11eb-b314-fa163e074e61_660.jpg Мария Киселёва в шоу «Слабое звено» Фото: maria_kiseleva___/instagram.com

Бывший участник телешоу «Слабое звено» Иван Ковальчук поделился нюансами съёмок в передаче.

По словам мужчины, чтобы попасть на игру, нужно правильно ответить на сайте на 10 вопросов и заполнить анкету. Когда приглашают на съёмки, то сразу предупреждают, что нельзя приходить в одежде чёрных, белых, синих и алых цветов.

Самое главное — не перенервничать в павильоне, иначе могут заменить, а то и переснять всю игру, — рассказал бывший игрок.

Он также отметил, что за один съёмочный день обычно записывают сразу по три передачи, а на съёмку одной из них уходит от трёх до семи часов. При этом если в каком-то вопросе ошибка или ведущая Мария Киселёва запнулась, то сыгранный не полностью раунд обнуляется и переснимается заново.

На съёмках, по словам Ковальчука, по краям площадки ставят «массивных и высоких» игроков, а за центральными пультами — «худеньких и низких», иногда им под ноги ставят подставки.

Перед началом записи Мария Александровна приходит и приветствует восьмёрку героев выпуска. И после слов режиссёра «Мотор!» принимает тот зловещий образ, который виден зрителю из «ящика», — пояснил участник.

Что же касается выигрыша, то после игры победители указывают свои банковские реквизиты. Однако из этой суммы вычитают 13-процентный налог, пишет Lenta.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, популярное в начале 2000-х годов шоу «Слабое звено» вернулось в эфир. Первый выпуск передачи вышел в феврале 2020 года на телеканале «Мир». Её ведущей стала трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва. На российском ТВ программа выходила на Первом канале в 2001–2005 годах, её также вела Киселёва. В 2007–2008 годах программу транслировал Пятый канал, в роли ведущего тогда выступал Николай Фоменко.