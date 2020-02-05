https://static.news.ru/photo/42d7e2da-483a-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьёва» на телеканале « Россия 1 » чуть не закончился дракой двух гостей.

Политолог Александр Сосновский и эксперт Григорий Амнуэль поспорили во время обсуждения освобождения концлагерей. Амнуэль обвинил оппонента в неправильном произношении названия польского города Кельце. Он заявил, что причиной этому является то, что Сосновский не видел американского документального фильма 1940-х годов.

Политолог возразил, отметив, что название является польским.

Замолчите! Когда вы говорите про евреев, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю, — добавил он.

Амнуэль проигнорировал слова оппонента и продолжил свою речь. Тогда Сосновский встал и направился к Амнуэлю. В этот момент ведущий программы Владимир Соловьёв призвал сидящих рядом мужчин остановить Сосновского.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв расплакался перед зрителями своей передачи. Инцидент произошёл во время эфира, когда журналист рассказывал о своём походе на военное кладбище и братских могилах.