SHOT: основатель Uma2rman задолжал за несуществующий бизнес SHOT: на музыканта Кристовского подали в суд из-за долга несуществующего кафе

Telegram-канал SHOT сообщает, что на основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд. По его данным, от музыканта требуют вернуть долг в размере 14 тысяч рублей за корпоративную связь в его несуществующем кафе.

Канал выяснил, что Кристовский учредил ООО «Ума» в 2022 году, чтобы открыть кафе и заключил контракт с компанией «Бизнес Связь». Позже, как пишет канал, планы музыканта изменились, но ООО не закрыл и договор с коммуникационной компанией он не расторг. SHOT отмечает, что теперь руководство компании требует с Кристовского 14 190 рублей, однако платить за связь в так и не открытом кафе музыкант отказался, и обратился в суд.

Ранее дочь Кристовского Ясмин рассказала, что у нее было «очень бедное детство». Девушка призналась, что донашивала чужую одежду, а родители позволяли ей покупать лишь одно яблоко. По словам Ясмин, поначалу работала в семье только мама, папа в это время писал песни и «молился», чтобы зарабатывать музыкой.

9 апреля SHOT писал, что на основателя MASLO MEDIA Александра Пичугина, который является бизнес-партнером блогера Анастасии Ивлеевой, подали в суд руководители его фирмы. По информации канала, предпринимателя обвиняют в том, что он незаконно вывел из компании более 1 млн рублей.