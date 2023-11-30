«Мы жили очень бедно»: дочь солиста Uma2rman рассказала о трудном детстве Дочь Владимира Кристовского рассказала о бедном детстве в Нижнем Новгороде

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ясмин Кристовская

23-летняя дочь солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского Ясмин в документальном фильме «Алена, блин! ДОК» рассказала, что у нее было «очень бедное детство». Девушка призналась, что донашивала чужую одежду, а родители позволяли ей покупать лишь одно яблоко. По словам Ясмин, поначалу работала в семье только мама, папа в это время писал песни и «молился», чтобы зарабатывать музыкой.

У меня было очень бедное детство. Мама работала, папа не работал, писал песни. Он прям молился и говорил, что я хочу просто зарабатывать деньги, музыка — это единственное, что я умею делать хорошо, типа я классно пишу песни... Мы жили в Нижнем Новгороде. До моих пяти лет, когда папа был никем, у нас не было ничего, мы жили очень бедно, мне родители позволяли покупать только одно яблоко и один памперс, и все. У меня не было ни игрушек, у меня были шмотки, которые папа носил, его мама носила, все носили и потом мне достались, — рассказала Ясмин Кристовская.

Девушка призналась, что самой большой травмой детства для нее стало осознание себя старшей сестрой и необходимости подавать пример младшим сестрам. Также Ясмин испытала сильное потрясение после развода родителей.

Я была в сознательном возрасте, когда родители развелись. Это был переломный момент. Сначала казалось, что все потеряно. Сейчас оказалось, что это было лучшее решение моих родителей, которое они приняли, — заявила Кристовская.

Ранее экс-жена Кристовского Валерия раскрыла детали их отношений после развода. По ее словам, спустя 16 лет совместной жизни и рождения четверых детей им с Владимиром удалось сохранить теплые отношения. Кристовская заявила, что ей незачем поливать бывшего мужа грязью.

В апреле 2020 года Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом. Его нынешняя супруга Ольга родила девочку Таю, пара уже воспитывает сына, который родился в 2016 году.