https://static.news.ru/photo/1d1e06fc-d722-11e9-a417-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagram.com

Музыкант Сергей Шнуров приурочил исполнение хита «Обезьяна и орёл» к свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.

Он заявил со сцены, что не может не поздравить пару с этим событием, сообщает Telegram- канал «Только никому».

Она макака по знаку зодиака, да и без знака она макака, — спел артист.

Как писал News.ru, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Молодожёны шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас». Кроме того, звезда поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня».