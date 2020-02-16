https://static.news.ru/photo/c8f1bd0c-50c6-11ea-8010-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров ответил протоиерею Димитрию Смирнову, который назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Артист написал матерное стихотворение, посвящённое его словам.

Шоумен заявил, что «жён бесплатных не бывает», так как это не то же самое, что заниматься педофилией. Он сказал, что различные процедуры, подарки и путешествия стоят дорого.

Ты мошну свою побрей, / Может раз хоть в веки кои. / Знал бы ты, протоиерей, / Сколько содержание стоит. / Двух прекрасных женских ножек, — написал он в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоиерей Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. По его словам, в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён. Позднее он отказался извиняться за эти слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

В Русской православной церкви заявили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.