Шаляпин пожаловался на состояние своей 42-летней возлюбленной

Российский певец Прохор Шаляпин пожаловался на плохое состояние своей 42-летней возлюбленной, канадской миллионерши Татьяны Клаудии Девис. Об этом артист рассказал в интервью для 5-tv.ru .

Она (Татьяна Клаудиа Девис. — NEWS.ru) лежит, к сожалению. Вообще не встаёт, слабость дикая. Я измеряю ей сатурацию, вчера она была 88%. Решили, что если сегодня ей не станет лучше, то будем вынуждены отправиться в больницу. <...> Татьяне, к сожалению, плохо, — признался Шаляпин.

По словам певца, его избранница заразилась коронавирусом от кого-то из общих знакомых: вся компания друзей Шаляпина и его возлюбленной сейчас болеет COVID-19, кроме самого Прохора. Татьяна Клаудиа Девис переносит болезнь в собственном особняке в Лас-Вегасе и находится в довольно тяжёлом состоянии. По словам Шаляпина, она жалуется не недостаток сил и, возможно, ей даже потребуется госпитализация.

Также певец подчеркнул, что болеть в США невероятно дорого: стоимость лечения варьируется от $20 тысяч до $70 тысяч. Тест Прохора на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным: певец считает, что от заболевания его спасла прививка вакциной «Спутник V», второй компонент которой Шаляпин вколол в конце июля.

Ранее артист рассказал о встрече с «замечательной старушкой» в аэропорту Парижа, которая подкатила к Шаляпину на инвалидной коляске и заявила, что собирается «тусить в Ницце».