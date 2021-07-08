Шаляпин рассказал о знакомстве с «замечательной старушкой» во Франции

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, как провёл 10 дней на карантине на Атлантическом побережье Франции, где принял участие в съёмках проекта «Форт Боярд» телеканала СТС, передаёт StarHit. Исполнитель отметил, что в аэропорту Шарль-де-Голль познакомился «с замечательной старушкой», наплевавшей на ограничения «с высокой колокольни» и собравшейся «тусить в Ниццу».

По прилёте в аэропорт Шарль-де-Голль я познакомился с замечательной старушкой: она ко мне подкатила на инвалидной коляске и рассказала, что прилетела к дочери в Париж. И при этом заявила, что плевала на карантин с высокой колокольни и собирается уже завтра отправиться тусить в Ниццу, — рассказал Шаляпин.

Исполнитель отметил, что сейчас находится в «комнатушке размером 20 метров», где слишком низкий потолок — «почти подпирает голову». Музыкант добавил, что собирается все 10 дней смотреть в окно, читать, «крутить» фильмы.

Выходить на улицу нам разрешили по одному с 10:00 до 12:00, чтобы купить продукты в магазине. Вообще же за нарушение изоляции штраф 1000–1500 евро, — отметил Шаляпин.

Коллегами певца по проекту станут Юлия Михалкова, Валя Карнавал, Юлия Топольницкая, Николай Наумов и другие артисты. Исполнитель подчеркнул, что всегда мечтал принять участие в шоу «Форт Боярд».

Накануне Шаляпин рассказал, почему не уезжает жить в Америку к своей возлюбленной — 40-летней миллионерше Татьяне, которая активно подталкивает его к переезду. Артист отметил, что в их отношениях всё прекрасно. Так, пара планирует встретиться в США предстоящим летом. Шаляпин уточнил, что Татьяна снимает дом в Лос-Анджелесе, который в будущем намерена купить.