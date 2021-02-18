https://static.news.ru/photo/cb6c21fe-ac42-11e9-a715-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев высказался о своей личной жизни. Про словам исполнителя, за 20 лет работы на сцене журналисты писали о нём всё, что только смогли. При этом сам он совершенно спокойно относится к слухам вокруг своей персоны и реагировать на пересуды не собирается.

Певец отметил, что порядка 80% новостей о нём абсолютно не соответствуют действительности. При этом никому ничего доказывать и ничего из сказанного о нём опровергать Лазарев не собирается.

Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу! — заявил артист в интервью изданию «Собеседник».

Также Лазарев рассказал об отношениях с бывшим партнёром по дуэту Smash! Владом Топаловым. По словам Сергея, у них были разные периоды, после распада коллектива сохранялись недомолвки, однако сейчас всё плохое забыто.

Артист отмечает, что потерять близкого человека легко, а вот вернуть — крайне непросто. Сейчас они с Топаловым оба стали отцами, делить им больше нечего и они совершенно нормально общаются.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лазарев улетел на Бали, где случайно познакомился с внучкой последнего короля индонезийского острова Анака Агунга Англураха Кетута. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram. Неожиданная встреча произошла во время экскурсии в водном дворце Тирта Гангга.