Сергей Галанин рассказал, как на него повлияла самоизоляция

Советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин уехал в загородный дом, потому что там легче переносится режим самоизоляции.
Во всём свои плюсы. Когда-то в домашнем адском плену я вдруг обнаружил пыльные книги. Я обнаружил жену, —
пошутилпоэт в разговоре с «Вечерней Москвой».
Сейчас композитор старается проводить время с семьёй. Он даже помогает возлюбленной с готовкой. Утром бегает, чтобы привести себя а форму. После этого пишет песни.
Написал пару песен о текущей ситуации. Не без греха, скатился вот до хайпа, написал про карантин, — признался композитор.
Он призвал всех посвятить свободное время саморазвитию и любимым людям.
Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Джим Керри решил отращивать бороду до тех пор, пока не закончится период карантина, введённого в связи с распространением коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен