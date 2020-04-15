Сергей Галанин рассказал, как на него повлияла самоизоляция

https://static.news.ru/photo/4724b1cc-7f23-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Галанин Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин уехал в загородный дом, потому что там легче переносится режим самоизоляции.

Во всём свои плюсы. Когда-то в домашнем адском плену я вдруг обнаружил пыльные книги. Я обнаружил жену, — пошутил поэт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сейчас композитор старается проводить время с семьёй. Он даже помогает возлюбленной с готовкой. Утром бегает, чтобы привести себя а форму. После этого пишет песни.

Написал пару песен о текущей ситуации. Не без греха, скатился вот до хайпа, написал про карантин, — признался композитор.

Он призвал всех посвятить свободное время саморазвитию и любимым людям.

Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Джим Керри решил отращивать бороду до тех пор, пока не закончится период карантина, введённого в связи с распространением коронавируса.