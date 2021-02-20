Саша Зверева рассказала, как за один день бросила наркотики

https://static.news.ru/photo/17e8be96-7412-11eb-918d-96000091f725_660.jpg Саша Зверева Фото: sashazvereva/instagram.com

Экс-солистка группы «Дэмо» Саша Зверева сейчас замужем и живёт в США. Она призналась, что на пике популярности, когда вся страна распевала её хит «Солнышко в руках», употребляла наркотики. Но потом, по её словам, в один день завязала со всеми вредными привычками.

Ко мне пришла эта тёмная сторона в двадцать лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространённую в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день, — цитирует «Собеседник» Звереву.

Сейчас она ведёт трезвый образ жизни, не прикасается даже к сигаретам и рада, что так легко отделалась.

Как писал NEWS.ru, после Потапа и Насти Каменских в арендованной машине остались следы запрещённых препаратов. Об этом в разговоре с журналистами рассказал владелец проката элитных автомобилей в Майами. По его словам, украинские артисты вернули ему машину в ужасном состоянии. Она была очень грязная, музыканты испачкали салон и бросили авто в аэропорту. Кроме того, Потап и Настя, по его словам, это люди без толики интеллигентности. Он не смог произнести в их адрес ничего хорошего. Владелец салона подчеркнул, что поработал со многими звёздами. И обычно всё проходило без эксцессов.