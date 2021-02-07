Потап и Каменских оставили следы наркотиков в арендованном авто

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После Потапа и Насти Каменских в арендованной машине остались следы запрещённых препаратов. Об этом в разговоре с журналистами рассказал владелец проката элитных автомобилей в Майами.

По его словам, украинские артисты вернули ему машину в ужасном состоянии. Кроме того, Потап и Настя, сказал мужчина, это люди без толики интеллигентности. Он не смог произнести в их адрес ничего хорошего. Владелец салона подчеркнул, что поработал со многими звёздами. И обычно всё проходит без эксцессов. Однако с парой знаменитостей вышло иначе.

По словам владельца проката, машина была очень грязная, музыканты испачкали салон. Также они оставили после себя следы наркотиков.

Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак, — цитирует бизнесмена ФАН.

Мужчина добавил, что с российскими звёздами он работал ранее неоднократно. Он хорошо отозвался о Тимати, Нюше, Ханне и Максе Барских.

Как передавал NEWS.ru, супруга белорусского музыканта Тимофея Морозова, известного как рэпер Тима Белорусских, Яна назвала чёрным пиаром информацию об аресте певца по подозрению в хранении наркотиков. Она утверждает, что всё это так называемый вброс.

Ранее СМИ сообщили о том, что 10 января Белорусских был задержан, а вскоре помещён под домашний арест из-за двух килограммов гашиша, найденных в его жилище. Запрещённое вещество, как утверждалось, он планировал применять для собственных нужд.