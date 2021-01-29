Жена рэпера Тимы Белорусских настаивает, что никаких наркотиков не было

https://static.news.ru/photo/7a9df4e8-6247-11eb-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: yanakooot/instagram.com

Супруга белорусского музыканта Тимофея Морозова, известного как рэпер Тима Белорусских, Яна назвала чёрным пиаром информацию об аресте певца по подозрению в хранении наркотиков. Она утверждает, что всё это так называемый вброс.

Ранее СМИ сообщили о том, что 10 января Белорусских был задержан, а вскоре помещён под домашний арест из-за двух килограммов гашиша, найденных в его жилище. Запрещённое вещество, как утверждалось, он планировал применять для собственных нужд.

Ребят, верите всяким вбросам — пожалуйста. Но хватит нам писать. Чёрный пиар — тоже пиар, — написала жена рэпера в историях Instagram.

Ранее о том, что информация о наркотиках не соответствует действительности, в соцсети заявил и сам рэпер.

22-летний певец наиболее известен по песням «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

17 августа 2020 года рэпер поддержал протестующих против президента республики Александра Лукашенко сограждан. Музыкант заявил, что гордится происходящим в стране и тем, что белорусы — «самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ».

В стране почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Между тем распространившие информацию об аресте Белорусских источники настаивают, что тот не только был задержан, но и быстро дал признательные показания. Попытка скрыть ситуацию — якобы часть договорённостей со следствием: силовики пообещали уменьшить дозу с двух килограммов до 0,4 грамма в обмен на отказ от поддержки протестующих. Именно поэтому вместо пяти лет тюрьмы, которые грозили музыканту, он находится дома. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Информацию о задержании Белорусских ранее подтвердила представитель певца, писал NEWS.ru.

По официальной версии минского управления Следственного комитета, молодой человек был задержан сотрудниками милиции 6 января в помещении одного из игровых клубов. Именно там у него обнаружили 0,4 грамма гашиша. Впрочем, в ведомстве отметили, то уголовное дело по статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» всё-таки возбуждено. Это означает, что ему всё-таки грозит тюремный срок.