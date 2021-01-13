Сафронов собирается судиться после скандала на «Битве экстрасенсов»

https://static.news.ru/photo/2d14710c-5595-11eb-a16b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сафронов Фото: safronov_sergey/instagram.com

Иллюзионист Сергей Сафронов, уволенный с должности ведущего телепроекта «Битва экстрасенсов» после скандала о взятках, рассказал о поддержке, которую получает от коллег.

Он признался, что раньше считал мир шоу-бизнеса «клубком целующихся змей», теперь же его мнение изменилось, потому что многие коллеги поддержали мужчину в неприятной ситуации.

После такого отношения мне в стократ стыдно даже о мыслях, в которых я допускал о них какой-то негатив. Реакция коллег, которые, несмотря на случившееся, меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей, — написал в Instagram Сафронов.

Иллюзионист добавил, что после скандала испытывает прессинг и травлю, но всё-таки рад сложившейся ситуации, так как она позволила ему увидеть настоящих доброжелателей в своём окружении. Он заявил, что пойдёт до конца и будет отстаивать репутацию в суде.

Ранее Сергей Сафронов рассказал об ужасных условиях работы на проекте. В интервью Алёне Жигаловой он назвал 14 лет работы в шоу тяжёлым трудом. Мужчина пожаловался, что во время съёмок на природе на съёмочных площадках не было туалетов. Когда участникам проекта привозили горячую еду, к моменту принятия пищи она становилась ледяной.

По его словам, за 14 лет работы на проекте он получил более пяти тысяч писем с угрозами и оскорблениями. Многие люди желали ему смерти, а также обвиняли в том, что он «мешает экстрасенсам проводить испытания». Другие авторы писем желали ведущему «гореть в аду» за то, что он пиарит это шоу. Сафронов боялся, что авторы писем навредят его семье, но никто из руководства телеканала ТНТ не предложил ему помощи в этой проблеме.

В ноябре Сафронова отстранили от участия в шоу, после того как Алина Видиш обвинила телеведущего в получении взяток. Представители ТНТ заявили, что Сафронов дал подсказку одному из экстрасенсов на отборочных испытаниях, писал NEWS.ru.