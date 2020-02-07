https://static.news.ru/photo/ed951aa4-49b0-11ea-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Родители Юлии Началовой, скончавшейся весной 2019 года от сепсиса, опубликовали книгу о жизни певицы. По их словам, у артистки было предчувствие, что она рано уйдёт.

Отец Началовой рассказал, что дочка лежала в больнице на Октябрьском Поле. Она находилась в глубоком сне после первой волны заражения. Врачи сказала, что она её перенесла и, скорее всего, выживет. Он подошёл к дочери, чтобы погладить её волосы и сказать несколько приятных слов.

И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слёзы. Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдёшь от нас? Почему же не предупредила, Юля? — приводит строки из дневника StarHit.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне заражения крови.

Ранее NEWS.ru сообщал, что художник Никас Сафронов получил заказ на создание иконы с ликом Началовой. По его словам, необычную работу его попросил выполнить бизнесмен и почитатель таланта исполнительницы.