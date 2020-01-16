https://static.news.ru/photo/e92ada16-3868-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художник Никас Сафронов получил заказ на создание иконы с ликом певицы Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году. По его словам, необычную работу его попросил выполнить бизнесмен и почитатель таланта исполнительницы.

По задумке заказчика, исполнительница должна стоять рядом со Святой Анной и Святой Марией. Живописец уже сделал первые наброски, но пока что написал только началову.

Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать её, но не воспринимал это серьёзно, считал это раздутым журналистами скандалом, — цитируют Сафронова Дни.ру.

Несмотря на то, что бизнесмен пообещал заплатить внушительную сумму денег, Сафронов намерен посоветоваться со своим духовником и услышать мнение на этот счёт поклонников певицы.

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант и исполнитель Валерий Сюткин выпустил новый ролик на песню «Время не проведёшь», который посвятил звёздам, ушедшим из жизни в 2019 году. Однако в него не вошли певица Юлия Началова и рэпер Децл.