«Басте всё до лампочки»: Разин раскритиковал рэпера за концерт в Петербурге

https://static.news.ru/photo/dc436846-33c5-11eb-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскритиковал рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, за концерт при массовом скоплении людей в Санкт-Петербурге. По его мнению, певец должен был отменить выступление.

Артист заявил, что музыкант недобросовестно отнёсся к организации мероприятия.

О каких концертах может идти речь? Если кто-то из зрителей заразится, это же будет на моей совести! Если Басте это всё до лампочки, то мне нет! — цитирует Разина Teleprogramma.pro.

По словам Разина, ему тоже предлагали спеть в городе на Неве. Организаторы планировали продать три тысячи билетов. Однако, заверил продюсер, он отказался, так как не захотел подвергать опасности людей.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному подразделению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего концерта. В свою очередь губернатор Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Сам же Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.