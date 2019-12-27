https://static.news.ru/photo/42481a60-2918-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певец Николай Расторгуев прокомментировал слухи о задолженности перед Пенсионным фондом России.

Артист заявил, что фонд Николая Расторгуева, занимающийся помощью радио, кино, телевидению и мультипликации, действительно существует, но с выплатой налогов и взносов у него всё в порядке. Никаких штрафов в 2018 году, по заверению Расторгуева, ему выписано не было, передаёт «Вечерняя Москва».

Мне жаль, что люди доверчивы и кто-то доверяет таким «уткам». Это целое направление в желтой прессе. Мне трудно объяснить ситуацию, когда кто-то делает подлость и испытывает от этого наслаждение, — сказал певец.

Как писал NEWS.ru ранее, СМИ утверждали, что в 2018 году Николай Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживается современное искусство. Пенсионный фонд России, по данным изданий, оштрафовал певца на 20 тысяч рублей, но Николай Расторгуев не оплатил его.