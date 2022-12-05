Пугачева появилась на публике в Израиле с новой прической

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева появилась на публике в Израиле в новом образе — артистка пришла в театр с новой прической без объемного шиньона. Певица побывала на моноспектакле с участием уехавшего из России Анатолия Белого и лично высказала ему свое впечатление, этот момент сняли очевидцы, фото появилось в соцсетях.

Фото: соцсети

На снимке Пугачева наряжена в черное длинное платье и белый жакет. Из прежней прически у артистки осталась только длинная челка, певица не стала крепить шиньон и в свободной форме распустила свои волосы.

В Израиле Алла Пугачева посещает все светские мероприятия, которые организованы с участием российских звезд. Она уже побывала на концертах Земфиры и Зиверт, на гастролях «Гоголь-центра». Артистка уехала из России в сентябре вместе с детьми.

Ранее адвокат Андрей Алешкин сообщил, что Алла Пугачева продолжает получать доход от деятельности в России благодаря ИП, приносящему до 60 млн рублей в год. Артистка будет связана бизнес-проектами с РФ до тех пор, пока не закроет здесь ИП и не отзовёт разрешение на использование ее имени у обувного бренда, отметил юрист.