Пугачева и Галкин: последние новости 7 марта, возвращение, Стас Михайлов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР оскорбила певца Стаса Михайлова и прокомментировала тему возвращения в Россию, пока ее супруг Максим Галкин (внесен минюстом РФ в список иноагентов) находится на гастролях в Литве. Какие известны последние новости о них сегодня?

Что известно о скандале Пугачевой и Михайлова

Алла Пугачева накануне записала видеообращение, в котором оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов, что уехавшие за границу знаменитости «на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

Артистка заявила, что не сможет преклониться перед кем-либо в силу своего возраста и проблем с ногами, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала Пугачева.

Позднее супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала ответ Алле Пугачевой. Она поправила артистку, напомнив, как правильно нужно обращаться к ее мужу, а также разместила скриншоты сообщений близких и поклонников мужа. В своих СМС люди выражают слова поддержки семье Михайловых.

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала Инна Михайлова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Признают ли Пугачеву иноагентом

После заявления исполнительницы активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом.

«По их мнению, аргументов в пользу такого решения несколько: во-первых, Пугачева уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО — в сентябре 2022 года — и неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица не раз публично выражала поддержку своему мужу Максиму Галкину, который уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ», — уточнил Telegram-канал SHOT.

Какая участь ждет Пугачеву

Алла Пугачева рискует остаться одна, заявил в интервью NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Он обратил внимание, что в последнем видео исполнительницы можно заметить, как она вспомнила о некоем разговоре, который навеял грусть.

«Мы можем только гадать, с кем именно Алла Борисовна вспомнила беседу в этот момент, но у меня сразу всплыл фрагмент давнего интервью с Максимом Галкиным, где он рассказывал об их с Аллой разговоре, где она перед согласием на брак спросила: „Я могу на тебя рассчитывать, что останусь не одна в старости?“ Несмотря на „праздник жизни“, известная исполнительница великих песен, которые заставляли смеяться и плакать миллионы советских и российских слушателей, именно сейчас близка к участи остаться одной», — объяснил Давыдов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин в начале марта вернулся к гастрольной деятельности. На настоящий момент он находится с концертами в Литве, после чего планирует выступить в Сербии и улететь в Израиль, где отправится в тур, сорванный в прошлом году из-за начала военных действий страны с Палестиной.

Точное местонахождения Аллы Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится моментами личной жизни в социальных сетях. После отъезда из России супруги с детьми жили в Израиле, однако в конце октября переехали на Кипр. Позднее семья артистов не сообщала о своих планах перебраться в другую страну на постоянное место жительства.

В своем последнем видеообращении Алла Пугачева обмолвилась на тему возвращения. Она сообщила, что уехавшие за границу артисты не собираются приезжать на родину, а также отметила, что если вернется в РФ, то скажет все, что она думает.

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