Народная артистка СССР оскорбила певца Стаса Михайлова и прокомментировала тему возвращения в Россию, пока ее супруг Максим Галкин (внесен минюстом РФ в список иноагентов) находится на гастролях в Литве. Какие известны последние новости о них сегодня?
Что известно о скандале Пугачевой и Михайлова
Алла Пугачева накануне записала видеообращение, в котором оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов, что уехавшие за границу знаменитости «на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги».
Артистка заявила, что не сможет преклониться перед кем-либо в силу своего возраста и проблем с ногами, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала Пугачева.
Позднее супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала ответ Алле Пугачевой. Она поправила артистку, напомнив, как правильно нужно обращаться к ее мужу, а также разместила скриншоты сообщений близких и поклонников мужа. В своих СМС люди выражают слова поддержки семье Михайловых.
«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала Инна Михайлова.
Признают ли Пугачеву иноагентом
После заявления исполнительницы активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом.
«По их мнению, аргументов в пользу такого решения несколько: во-первых, Пугачева уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО — в сентябре 2022 года — и неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица не раз публично выражала поддержку своему мужу Максиму Галкину, который уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ», — уточнил Telegram-канал SHOT.
Какая участь ждет Пугачеву
Алла Пугачева рискует остаться одна, заявил в интервью NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Он обратил внимание, что в последнем видео исполнительницы можно заметить, как она вспомнила о некоем разговоре, который навеял грусть.
«Мы можем только гадать, с кем именно Алла Борисовна вспомнила беседу в этот момент, но у меня сразу всплыл фрагмент давнего интервью с Максимом Галкиным, где он рассказывал об их с Аллой разговоре, где она перед согласием на брак спросила: „Я могу на тебя рассчитывать, что останусь не одна в старости?“ Несмотря на „праздник жизни“, известная исполнительница великих песен, которые заставляли смеяться и плакать миллионы советских и российских слушателей, именно сейчас близка к участи остаться одной», — объяснил Давыдов.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Где сейчас Пугачева и Галкин
Максим Галкин в начале марта вернулся к гастрольной деятельности. На настоящий момент он находится с концертами в Литве, после чего планирует выступить в Сербии и улететь в Израиль, где отправится в тур, сорванный в прошлом году из-за начала военных действий страны с Палестиной.
Точное местонахождения Аллы Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится моментами личной жизни в социальных сетях. После отъезда из России супруги с детьми жили в Израиле, однако в конце октября переехали на Кипр. Позднее семья артистов не сообщала о своих планах перебраться в другую страну на постоянное место жительства.
В своем последнем видеообращении Алла Пугачева обмолвилась на тему возвращения. Она сообщила, что уехавшие за границу артисты не собираются приезжать на родину, а также отметила, что если вернется в РФ, то скажет все, что она думает.
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