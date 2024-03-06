Жена Стаса Михайлова поправила Пугачеву Жена Михайлова ответила Пугачевой фразой «не Стасик, а Станислав»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стас Михайлов с супругой Инной

Супруга артиста Стаса Михайлова Инна защитила мужа на своей странице в соцсетях. Она поправила певицу Аллу Пугачеву, отметив, что ее мужа зовут не Стасик, а Станислав.

Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит, — написала она в ответ на пост исполнительницы.

Девушка также опубликовала скриншоты сообщений близких и поклонников мужа. В своих СМС люди выражают слова поддержки семье Михайловых.

Горячие обсуждения развернулись под роликом, который Пугачева опубликовала в качестве реакции на критику Михайлова. Исполнитель сказал, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

Пугачева не смогла остаться в стороне от подобного заявления и сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».

История любви супругов началась в 2006 году. Девушка приехала на концерт артиста, после которого они познакомились. Стаса и Инна сыграли свадьбу 12 августа 2011 года.