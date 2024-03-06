Профайлер раскрыл, на какую жизнь может рассчитывать стареющая Пугачева Профайлер Давыдов: Пугачева оказалась близка к участи остаться одной

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева оказалась близка к участи остаться одной, заявил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Свой вердикт он вынес после просмотра нового видео артистки. По словам эксперта, можно заметить, как по ходу записи видеопослания певица вспомнила о неком разговоре, который навел на нее грусть. Вероятно, это связано с ее супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), добавил Давыдов.

Мы можем только гадать, с кем именно Алла Борисовна вспомнила беседу в этот момент, но у меня сразу всплыл фрагмент давнего интервью с Максимом Галкиным, где он рассказывал об их с Аллой разговоре, где она перед согласием на брак спросила: «Я могу на тебя рассчитывать, что останусь не одна в старости?» Несмотря на «праздник жизни» известная исполнительница великих песен, которые заставляли смеяться и плакать миллионы советских и российских слушателей, именно сейчас близка к участи остаться одной, — считает Давыдов.

Вместе с этим профайлер отметил, что записать видео с украинской песней Пугачеву побудила искренняя радость. По его словам, после этого к ней пришло осознание, что «нужно что-то сказать». Все это послужило триггером для смены настроения, что и видно в кадре по зажатым мышцам лица, считает эксперт.

Ранее Пугачева заявила, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. Таким образом она прокомментировала выпады в свой адрес из-за отъезда за границу.