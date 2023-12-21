Пугачева и Галкин: последние новости 21 декабря, где сейчас, слухи, критика Писатель Додолев: Градский назвал брак Галкина с Пугачевой бизнес-союзом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Близкий друг композитора Александра Градского рассказал, как тот отзывался о браке народной артистки СССР Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что говорил маэстро, где сейчас пара?

Что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина

Журналист и писатель Евгений Додолев, который был близким другом композитора, рассказал, как Градский отзывался о звездной чете. По словам писателя, маэстро заявил, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, из-за которых она не могла давать концерты и зарабатывала только на нечастых корпоративах.

«По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал Киркоров, потом Галкин. Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина, за счет своего мужика», — рассказал Додолев в разговоре с aif.ru.

На вопрос публициста, почему Градский прежде избегал в разговоре темы Пугачевой, тот сказал: «Заявишь, что Пугачева — <...>, тебе скажут: «Градский завидует. У него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны, вот он и завидует».

Что Пугачева сказала о возвращении внука в Россию

Примадонна открыто поддержала внука Дени Байсарова, который вернулся в Россию и посетил сразу два мероприятия вместе с матерью, певицей Кристиной Орбакайте. Сначала их заметили на «Премии Шок — 10 лет» в театре Аллы Духовой, а затем — в числе приглашенных на новогодней вечеринке Hello. Пугачева поставила лайк под опубликованной Байсаровым в социальных сетях фотографией. Иных комментариев от Примадонны не было.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров

Что не так с голосом Пугачевой

Додолев также рассказал, почему вокальные данные Примадонны претерпели изменения. По его словам, Градский считал голос Пугачевой противным.

«В целом он невысоко оценивал голос Примадонны. Точная цитата: «Голос у нее очень противный – ме-е-е… Послушай, как она поет «По острым иглам яркого огня»... Это бестембровое пение, вообще. Но по тем временам это было здорово, потому что так никто не делал», — процитировал композитора публицист.

Додолев также рассказывал, что, по словам Градского, петь вживую Пугачевой было трудно уже с 1986 года. Причиной этого стали узлы на связках и холодное шампанское.

«Это все от холодного шампанского. Неразумное отношение к своему вокальному аппарату», — объяснял Градский в интервью журналисту.

Будет ли Пугачева обращаться к россиянам

Недавно в Сети появилась петиция, в которой инициативные россияне призвали Примадонну обратиться к жителям страны в Новый год, как она это сделала в ночь на 1 января 1995 года. Правда, позднее предложение не нашло поддержки.

Народный артист России Сергей Никоненко в беседе с aif.ru посоветовал Пугачевой, если она решит обращаться к народу, обратиться к жителям США.

«Пусть к американцам обращается, а нас оставит в покое», — сказал Никоненко.

Сколько стоит пригласить Пугачеву на корпоратив, какой у нее райдер

Super.ru сообщил, что Примадонна просит за одно новогоднее выступление 44,9 млн рублей. Это самый большой гонорар среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. На втором месте, по данным издания, оказался исполнитель хита «Дельтаплан» Валерий Леонтьев, который просит за выступление 10,8 млн рублей.

Галкин же за одно выступление на корпоративе просит $100 тысяч (9 млн рублей). Также шоумен требует, чтобы заказчики и организаторы корпоратива оплатили перелет бизнес-классом ему и его команде.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Где сейчас Галкин и Пугачева

Пугачева и Галкин после двух месяцев жизни на Кипре приехали в Израиль, чтобы посетить вечеринку народного артиста России Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в честь его 70-летия.

«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять, „пока не меркнет свет, пока горит свеча“. Всем привет», — сообщила Примадонна.

В конце праздничного вечера Галкин поднялся на сцену ради поздравления Макаревича. Перед своей речью он налил себе в стакан алкоголь и признался, что любит выпить.

«Сейчас Алла волнуется — она знает, что я люблю выпить», — пошутил он.

«Зато не бабник!» — ответила сидевшая в зале Пугачева.

Читайте также:

Умилительная Пугачева, безработный Ургант, дорогая Диана: что будет дальше

«Не заработала хренову уйму денег»: Симоньян высказалась о Пугачевой

Пугачева, Собчак и Лондон: как это все вдруг стало взаимосвязано