Умилительная Пугачева, безработный Ургант, дорогая Диана: что будет дальше

Фото: Коллаж NEWS.ru

Главред RT Маргарита Симоньян назвала умилительными заявления Аллы Пугачевой о работе в России, продюсер Иосиф Пригожин вступился за телеведущего Ивана Урганта, стилист Влад Лисовец заявил, что платье принцессы Дианы за $1 млн никому не нужно, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Пугачева уехала из России — версии Садальского и Симоньян

Симоньян усомнилась в искренности слов певицы Аллы Пугачевой о преданности жителям РФ. По ее мнению, исполнительница пытается выставить себя «матерью Терезой», пожертвовавшей личной жизнью, чтобы петь для россиян, не заработав на этом ни копейки. Также Симоньян сказала, что, будучи гражданкой России, Примадонна имеет право вернуться в страну, однако россияне «имеют право ее не любить».

«Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — заявила Симоньян.

Тем временем актер Стас Садальский заявил, что супруг Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окружил ее заботой и «осыпал деньгами». По словам звезды фильма «Место встречи изменить нельзя», подкупленная лестью и нежным отношением исполнительница не смогла сделать выбор «в пользу себя» и уехала из России вслед за мужем. Садальский назвал Пугачеву рабой любви.

«Ее до этого никто так не любил, никто так не баловал, никто так не осыпал деньгами. Алла — раба любви, только так я могу сказать о ней», — заявил Садальский.

Актер назвал глупцом Галкина, возложив на него ответственность за падение доходов семьи Примадонны. По словам Садальского, российские артисты не котируются за рубежом и не могут собирать стадионы, как на родине. Он добавил, что раньше у Галкина были лучшие программы на российском телевидении.

«Я всегда говорил о нем [Галкине], что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду!» — отметил Садальский.

Ранее Пугачева обратилась на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) к тем людям, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых обесценить ее творчество.

Пугачева добавила, что собственными силами зарабатывала средства, в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час». Она отметила, что счастье для нее заключается не в деньгах, а главным богатством она считает свободу.

Галкин тем временем продолжает зарубежные гастроли. Недавно он побывал на юбилейном вечере музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Выступая с монологом, шоумен в течение 10 минут шутил про свою семью. Он подчеркнул, что Пугачева знает, что он любит выпить, и не одобряет его пристрастия к алкоголю. Артист добавил, что супруга не запрещает ему употреблять спиртное, успокаивая себя тем, что он не бабник.

Галкин также сообщил, что он живет очень дружно и хорошо с Пугачевой, им нравится Израиль, хотя пока они не выучили язык. Артист сравнил себя с эмигрировавшим в 1920 году певцом Александром Вертинским, заметив, что, в отличие от него, ему с женой необязательно возвращаться в Россию.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Алла Пугачева

Кто поддержал Урганта, оставшегося без работы на федеральном ТВ

По данным Telegram-канал «Антиглянец», Ургант заявил во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве, что сейчас берется практически за любые предложения.

«Я сейчас за любую работу, прибегу, сделаю», — заявил телеведущий, когда один из гостей предложил ему провести праздник для дочери.

Ургант проводит частные мероприятия за границей. Так, в конце ноября он выступил на концерте в Дубае, во время которого признался в любви к России.

В последнее время Ургант увеличил число корпоративов и других частных выступлений. По данным Telegram-канала Mash, он повысил минимальный гонорар до 7 млн рублей. По сравнению с январем 2022 года ценник ведущего увеличился в два раза, отмечает канал. При этом бывший соведущий артиста по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за 1,62 млн рублей, передает Mash.

Ургант остался без работы на телевидении после начала специальной военной операции на Украине, когда его передачу закрыли вместе с рядом других развлекательных программ. Телеведущий не делал прямых заявлений об СВО, он лишь опубликовал в социальных сетях черный квадрат без подписи.

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за артиста. По его словам, человеку свойственно ошибаться, поэтому каждому нужно давать второй шанс. Продюсер отметил, что Ургант никогда не высказывался против России и специальной военной операции.

«Всем свойственно ошибаться, делать неправильные шаги. Даже наш президент недавно признался, что наивно верил в дружественные отношения с западными господами. Поэтому каждому нужно давать второй шанс, включая Ивана Урганта. Он не покрывал грязью нашу страну, как делали это некоторые негодяи, уехавшие из России. По крайней мере я такого не видел и не слышал. Наверняка российские телезрители будут рады вновь увидеть шоу с его участием», — рассказал Пригожин.

Ранее с критикой в адрес Урганта выступил писатель Захар Прилепин. Он был недоволен тем, что в марте 2022 года в Telegram-канале «Вечерний Ургант. Иван Ургант» появился видеоролик, в котором была показана горящая техника ВС РФ. Ургант неоднократно заявлял, что не имеет отношения к ресурсу и два года пытается закрыть его. Прилепин сообщил в интервью с Ксенией Собчак, что не видел никаких объяснений от Урганта.

«Иван Ургант на своем ресурсе, который его ресурс, сколько бы он ни кривлялся, поместил отвратительнейший ролик. Если это не его ресурс, он бы мог в ту же секунду сообщить, что это не [его] ресурс», — сказал писатель.

Ургант отверг обвинения Прилепина в поддержке ВСУ.

«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу „Вечерний Ургант“ никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили, <...> давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!» — написал Ургант.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Почему платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1 млн

Платье принцессы Дианы было продано на аукционе Julien’s Auctions за $1,148 млн. Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором принцесса дважды появлялась на публике. В первый раз она надела его во время тура по Италии в 1985 году, а затем на концерт симфонического оркестра в Ванкувере в 1986-м.

Стилист Владислав Лисовец сообщил, что платье Дианы продали на аукционе в 11 раз выше его оценочной стоимости. По его словам, рекордная цена на торгах обусловлена лишь именем королевской особы. По его словам, имя принцессы стало настоящим трендом, поэтому любая новость или вещь, связанная с ней, становится популярной.

Стилист отметил, что десятилетиями люди сходят с ума по Диане и эта тенденция только увеличивается с каждым годом.

«Становится понятно, что в мире полно людей, готовых выложить такие деньги, чтобы выставить это платье в музее, к примеру, и сделать его еще более популярным. Но правда в том, что само платье никому не нужно. Такая цена обусловлена лишь ее именем», — объяснил он.

В сентябре знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023-го свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила впоследствии на продажу. Имя покупателя лота не разглашалось.

Ранее был впервые перевыпущен знаменитый купальник бренда Gottex с леопардовым принтом, в котором принцесса Диана появилась во время отпуска на Средиземном море с кинопродюсером Доди Аль-Файедом в июле 1997 года. Купальник был сшит специально для Дианы после ее знакомства с основательницей марки Лией Готтлиб. Цена за коллекционный экземпляр составила 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей).

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