«Прощается с жизнью»: Кушанашвили о состоянии Моисеева Телеведущий Кушанашвили рассказал, что Моисеев находится в «предсмертном состоянии»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили отреагировал на идею общественников запретить певцу Борису Моисееву въезд на территорию Кавказа. Он сообщил в эфире шоу «КАКОВО?!», что это крайне негуманная мера, поскольку артист находится буквально в «предсмертном состоянии».

Кушанашвили заявил, что автор хита «Голубая Луна» перенес несколько инсультов и на сегодняшний день «почти полностью парализован».

Борис Моисеев уже почти десятилетие парализован. Он не то что вреда не может никому принести, он такой вред себе причинил всей своей «содомогоморровской» жизнью... Где ваше сострадание? Это то же самое, что включить в список призрака сторожа Ваганьковского кладбища. Нету никакого смысла в том, чтобы Борис Моисеев был в этом списке. Он прощается с жизнью ежедневно, не зная, когда старуха с косой... он молит ее о приходе! — воскликнул журналист.

Он также заявил, что в списке звезд шоу-бизнеса, которым общественники хотят запретить въезд на Кавказ, несправедливо находится певица Ольга Бузова. По словам Кушанашвили, фразу «невозможно рожать детей» приписали ей третьи лица.

Ранее руководитель общественной организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов сообщил, что активисты на Кавказе решили создать «комитет по борьбе с похабщиной», который не будет допускать до концертов нежелательных артистов. В частности, в черный список могут попасть Филипп Киркоров, Алексей Панин, Бузова, Моисеев, Шура, Сергей Шнуров, Сергей Зверев, Джигурда и другие артисты.

Ранее директор Моисеева Сергей Горох заявил, что певца очень расстраивают слухи о его якобы нищете и смерти. Эту информацию, регулярно появляющуюся в СМИ, Горох назвал «непроверенной дрянью».

Директор отметил позитивный настрой артиста, который восстанавливается после перенесенных инсультов, и подчеркнул, что за последние полтора года ни разу не видел Моисеева угрюмым или переживающим.