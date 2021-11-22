«Привился "Спутником V" ещё летом»: дочь Гаркалина обвинила Гузееву во лжи

Дочь умершего от коронавируса актёра Валерия Гаркалина Ника опровергла заявление телеведущей Ларисы Гузеева о том, что её отец якобы умер из-за того, что не прививался от COVID-19. Как пишет URA.RU, дочь артиста обвинила во лжи и продюсера Евгения Фридлянда, который ранее сказал, что Гаркалин купил фальшивый сертификат.

Отец был сторонником прививок, это факт, — сказала Ника Гаркалина.

Она уточнила, что актёр привился летом двумя компонентами «Спутника V», а до этого вакцинировался «КовиВаком», но тогда у него не выработались антитела.

Гузеева до этого в соцсетях заверила фанатов, что Гаркалин лежал с ней в одном ковидном госпитале и у него не было прививок. Под её постом Фридлянд написал, что артист просто купил сертификат, он якобы сам признался в этом в больнице.

Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки, — написала телеведущая.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Он с начала октября боролся с коронавирусом. Перед смертью его состояние резко ухудшилось — на фоне коронавируса развился пневмоторакс.