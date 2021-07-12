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Шоу-бизнес

Прилучного засняли на яхте в обнимку с блондинками

17:28, 12 июля 2021
Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com
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Фото звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного в компании двух блондинок, работавших в телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», появилось в Сети. Снимок выложили сёстры-близняшки в своём Instagram.

Когда вроде бы всё то же самое, но нет...подписали фото девушки.

Снимок сделан на небольшой яхте. На фото одна из блондинок закинула ноги на Прилучного, который обнимает её за колено и талию. Вторая девушка наблюдает за парой со стороны.

Катя и Волга Король прославились в шоу-бизнесе тем, что работали у Ивана Урганта. Задачей близняшек модельной внешности было поднимать и опускать занавес, а также приносить в студию «Вечернего Урганта» в нужный момент реквизит.

Поклонники актрисы Мирославы Карпович, с которой встречается Прилучный, уже устроили атаку на страницу сестёр и недоумевают, почему молчит актриса.

Измена? Влетит тебе, Паша, по первое число за такие обнимашки с посторонними девчонками, — пишут фанаты Карпович.

Ранее Мирослава Карпович рассказывала, какими сюрпризами встречает Павла Прилучного, когда тот возвращается со съёмок домой.

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