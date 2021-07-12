Прилучного засняли на яхте в обнимку с блондинками

Катя и Волга Король прославились в шоу-бизнесе тем, что работали у Ивана Урганта. Задачей близняшек модельной внешности было поднимать и опускать занавес, а также приносить в студию «Вечернего Урганта» в нужный момент реквизит.
Поклонники актрисы Мирославы Карпович, с которой встречается Прилучный, уже устроили атаку на страницу сестёр и недоумевают, почему молчит актриса.
Измена? Влетит тебе, Паша, по первое число за такие обнимашки с посторонними девчонками, — пишут фанаты Карпович.
Ранее Мирослава Карпович рассказывала, какими сюрпризами встречает Павла Прилучного, когда тот возвращается со съёмок домой.