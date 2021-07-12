Прилучного засняли на яхте в обнимку с блондинками

Фото звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного в компании двух блондинок, работавших в телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», появилось в Сети. Снимок выложили сёстры-близняшки в своём Instagram.

Когда вроде бы всё то же самое, но нет... — подписали фото девушки.

Снимок сделан на небольшой яхте. На фото одна из блондинок закинула ноги на Прилучного, который обнимает её за колено и талию. Вторая девушка наблюдает за парой со стороны.

Катя и Волга Король прославились в шоу-бизнесе тем, что работали у Ивана Урганта. Задачей близняшек модельной внешности было поднимать и опускать занавес, а также приносить в студию «Вечернего Урганта» в нужный момент реквизит.

Поклонники актрисы Мирославы Карпович, с которой встречается Прилучный, уже устроили атаку на страницу сестёр и недоумевают, почему молчит актриса.

Измена? Влетит тебе, Паша, по первое число за такие обнимашки с посторонними девчонками, — пишут фанаты Карпович.

Ранее Мирослава Карпович рассказывала, какими сюрпризами встречает Павла Прилучного, когда тот возвращается со съёмок домой.