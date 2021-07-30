Пригожин объяснил, почему Фадеев продал права на Глюкозу и «Серебро»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал возможные причины, побудившие Максима Фадеева продать все права на бренды «Серебра», Глюкозы и других исполнителей. Мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Представьте себе, если на протяжении многих лет вы обладаете брендом, который особо не приносит денег, в то время как им пользуются другие люди... Вы просто избавитесь от него, так как он вам не нужен, вот и всё, — заявил Пригожин.

По мнению продюсера, причин к совершению сделки такого масштаба может быть несколько. Например, личные расхождения во взглядах с артистами. Также Пригожин назвал одной из причин низкую прибыль и нежелание певцов делиться заработанным гонораром.

Пригожин подчеркнул, что для продюсера «всегда стоит вопрос ликвидности продающегося актива». Свою мысль он пояснил на примере группы «Серебро». Коллектив давно распался и, возможно, тяготит Фадеева, предположил Пригожин. Но новый покупатель, опираясь на популярное название группы и устоявшийся образ, может собрать новый коллектив и вернуть «Серебро» на сцену.

Более того, Иосиф Пригожин не исключает: у Фадеева просто могли измениться жизненные приоритеты. Он выразил надежду, что Максим Фадеев оставит популярные ранее проекты «Серебро» и «Линда» в прошлом и проявит «свои креативные таланты к настоящему и будущему».

Ранее Пригожин отреагировал на сделку Фадеева с неизвестным покупателем. Продюсер продал продал все права на музыку и образы своих исполнителей, заявив, что больше не будет работать с артистами.