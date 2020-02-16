https://static.news.ru/photo/d34da8c6-50ba-11ea-8895-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев вызвал музыкантов Филиппа Киркорова и Сергея Шнурова «на мужской разговор» из-за клипов, которые, как он считает, оскорбляют чувства верующих и дискредитируют христианские ценности.

Мужчина прилетел в Москву и ждёт встречи. По его словам, площадку для дебатов согласился предоставить известный пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус.

Алиева оскорбил клип «I_$uss» группы Ленинград, в котором библейские персонажи представлены посетителями ночного клуба, и новое видео Киркорова «Романы», где певец предстал католическим священником, которого соблазняет прихожанка.

Надеюсь, что после данной беседы вы превратитесь из Шнурка и Филиппка в достойных сынов Отечества, которые осознают, что только нравственно сильная Россия имеет будущее, — отметил Алиев.

В комментарии URA.ru Лексус опроверг свою причастность к организации дебатов, но добавил, что согласится выступить модератором, если Алиеву удастся добиться встречи с артистами.

Концертный директор Киркорова заявил, что ничего не слышал о вызове активиста и добавил, что «в стране много больных людей». Шнуров и его представители никак не комментировали ситуацию.

Как писал NEWS.ru, православное движение «Сорок сороков» обвинило Киркорова и Шнурова в разрушении моральных ценностей россиян и государственных основ России.