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Постройневшая Долина вызвала изумление у поклонников

12:14, 22 февраля 2021 90
Фото: dolinalina/instagam.com

В Сети появилось фото преобразившейся Ларисы Долиной. Певица предстала заметно постройневшей и с новой причёской. Снимок выложила в Instagram дочь артистки Ангелина Миончинская.

Это просто невероятно... Посмотрите, какая красота...прокомментировала девушка фото звёздной матери.

На серии снимков Долина демонстрирует чёрный брючный костюм и белую накидку с рукавами. Волосы, покрашенные под блонд, певица зачесала назад. Поклонники оценили внешний вид артистки. Многие отметили, что Долина словно помолодела. «Невероятно хороша! Время повернула вспять!», «А я подумала, это дочка», «Боже, как похудела», «Всё, конечно, красиво, просто супер!», «Красавица невероятная!», «Необыкновенно красива любимая Лариса Александровна!», написали фолловеры.

В декабре 2020 года новый имидж Ларисы Долиной, который она продемонстрировала на вручении премии «Золотой граммофон», привёл в ужас бывшего стилиста Аллы Пугачёвой Джорджа Ровалса. Имиджмейкер раскритиковал длинное чёрное переливающееся платье певицы и её причёску — зачёсанные в гладкий хвост на макушке волосы. Стилист, как и многие другие, посчитал, что 65-летняя артистка неприлично оголила грудь и выставила напоказ все недостатки фигуры. Он считает, что теперь уже никакие даже самые смелые эксперименты не помогут Долиной вернуть молодость, писал NEWS.ru.

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