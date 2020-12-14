Экс-стилист Пугачёвой назвал Долину «Бузовой в старости» за новый имидж

https://static.news.ru/photo/29e940b8-3e64-11eb-a96e-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый имидж Ларисы Долиной, который она продемонстрировала на вручении премии «Золотой граммофон», привёл в ужас бывшего стилиста Аллы Пугачёвой Джорджа Ровалса. Имиджмейкер раскритиковал длинное чёрное переливающееся платье певицы и её причёску — зачёсанные в гладкий хвост на макушке волосы.

Стилист, как и многие другие, посчитал, что 65-летняя артистка неприлично оголила грудь и выставила напоказ все недостатки фигуры, пишет «Собеседник».

Лариса Долина — это Бузова в старости. Смотрю на наших артистов, у них всех крыша поехала. Платье у Долиной ужасное, все недостатки фигуры видны невооружённым взглядом. Красивой груди нет, пузо наружу, — безапелляционно заявил Ровалс в интервью изданию.

Платье певицы, над которым трудился грузинский модельер, стилист Примадонны назвал «кошмаром», сшитым из дешёвой ткани. Ровалс посоветовал Долиной и другим таким же звёздам съездить во Владикавказ и посмотреть, как одеваются осетинские женщины, чтобы поучиться у них выглядеть просто и благородно.

Стилист добавил, что теперь уже никакие даже самые смелые эксперименты не помогут Долиной вернуть молодость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 65-летняя народная артистка России Лариса Долина поразила своих поклонников внешностью на церемонии «Золотой граммофон», прошедшей накануне в Москве. Фанаты певицы отметили, что «такого просто не может быть».