Подруга Пугачёвой назвала трусишкой критикующего СВО Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Раскритиковавший специальную военную операцию и признанный Минюстом РФ иноагетом юморист Максим Галкин «показал себя трусишкой по сути своей, но все мы живые люди и можем ошибаться», заявила в беседе с NEWS.ru подруга Аллы Пугачёвой Любовь Аксёнова, которая много лет была портнихой артистки. При этом она назвала Галкина умным и образованным человеком, который знает четыре языка и может легко говорить с иностранцами.

Да, язык мой — враг мой, есть у него такое. Ляпает, а только потом думает, зачем болтал. Я уверена, что Алла его уговаривала не один раз [не высказывать свое мнение публично]. Но он упрямый. А кроме того, люди творческие часто трусоваты. Алла не трусливая. А Максим показал себя трусишкой по сути своей. Да, возможно, что он не прав. Но все мы живые люди и можем ошибаться, — заявила Аксёнова.

Ранее она рассказала NEWS.ru, что Пугачёва решила уехать из России, поскольку хотела спокойствия для своих детей. По словам Аксёновой, Гарри и Лиза переживали из-за вопросов одноклассников, которые стали спрашивать, где их отец Максим Галкин.

Аксёнова также подтвердила, что Примадонна покинула Россию вместе с детьми в конце сентября. По словам подруги артистки, она знала об отъезде Пугачёвой в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.

Между тем в Telegram-каналах без ссылок на источники появились сообщения о решении Пугачёвой продать элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Утверждалось, что Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости, а также забрать документы Гарри и Лизы из школы. Как отмечалось в сообщениях, в данный момент в замке проживает внук Пугачёвой музыкант Никита Пресняков, так как найти покупателей певице пока не удается.