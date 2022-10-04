«По сути своей диктатор»: Пригожин о продолжающихся выходках Пугачевой Продюсер Пригожин объяснил заявления Пугачевой ее диктаторскими наклонностями

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru объяснил высказывания Аллы Пугачевой ее диктаторскими наклонностями и стремлением ставить ультиматумы. Вместе с тем он выразил мнение, что певица «не вправе позволять себе делать какие угодно заявления».

Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. <...> Конечно ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени не достойны великой женщины, — подчеркнул Пригожин.

Ранее Пугачева опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) комментарий о том, что ее якобы ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Не уточнив, кому было адресовано высказывание, она пожелала им «скрежетать зубами» и заявила, что ее ненавистники «были холопами, а стали рабами». Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, также прокомментировала слова Пугачевой, заявив, что хейтерам обычно нравятся «те, кого назначили нравиться».

Об отъезде Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль стало известно 29 сентября. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Позднее эту информацию подтвердила NEWS.ru подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы.

В Telegram-каналах также появились сообщения о решении Пугачевой продать элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Утверждалось, что Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости и забрать документы детей из школы.