Певец Джастин Бибер заразился коронавирусом

Канадский певец Джастин Бибер отменил предстоящее выступление в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Причиной стало заражение коронавирусом. Об этом сообщил портал TMZ.

Концерт в Лас-Вегасе должен был состояться в воскресенье, 20 февраля. однако певец внезапно изменил график и перенёс мероприятие на лето.

Кроме того, у певца запланированы коцерты 22 и 24 февраля в Глендейле (Аризона) и Лос-Анджелесе (Калифорния). Будут ли отменены и эти выступления, в настоящее ермя неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США четырёх человек ранили на вечеринке Джастина Бибера. Стрелявший скрылся с места происшествия. Сам Бибер во время стрельбы был в ресторане и поспешил покинуть его, когда узнал о стрельбе.

Перед этим пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены. Поклонники заметили, что исполнитель не поблагодарил и даже не приобнял свою супругу Хейли Бибер.