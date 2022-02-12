В США четырёх человек ранили на вечеринке Джастина Бибера

Четыре человека получили огнестрельные ранения в результате конфликта в Западном Голливуде (Калифорния) США. По сообщению телеканала CNN, драка случилась возле ресторана, где проходила вечеринка по случаю концерта Джастина Бибера.

В потасовку вступили несколько человек, число которых не называется, один из них открыл стрельбу. Стрелявший скрылся с места происшествия. Двое раненых госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщает телеканал, сам Бибер во время стрельбы был в ресторане и поспешил покинуть его, когда узнал о стрельбе.

Ранее пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены. Поклонники заметили, что исполнитель не поблагодарил и даже не приобнял свою супругу Хейли Бибер.