«Песни Бузовой»: Галустян рассказал о трудностях на «Звёздах в Африке»

Российский юморист и шоумен Михаил Галустян пошутил, что слушать песни своей соведущей на шоу «Звёзды в Африке», певицы Ольги Бузовой было для него настоящим испытанием. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Самым большим испытанием для меня на проекте «Звезды в Африке» были песни Оли Бузовой, которые я слушал в перерывах между моторами. Олечка каждый раз говорила, а ты слышал мою новую песню? И мне приходилось слушать эту песню. Я считаю, что это испытание, и я прошел его с достоинством, и даже иногда притопывал в такт песенке. Конечно, это все ирония, — пошутил Галустян.

Он также добавил, что ему было очень приятно работать с Бузовой. Галустян отметил её умение работать в команде, а также признался, что не ожидало от неё этого. По словам юмориста, он был уверен, что Бузова «не даст и слова сказать», однако на деле она оказалась настоящей «боевой подругой» ведущего. Галустян отметил её трудоспособность, весёлый нрав и целеустремлённость по жизни.

Ранее стало известно, что реалити-шоу «Звёзды в Африке» является проектом телеканала ТНТ, съёмки проходили в ЮАР в каньоне реки Блайд. Ожидается, что шоу выйдет в эфир зимой 2021–2022 годов.