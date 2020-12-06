Первая жена Кобзона рассказала, как мать артиста заставила её сделать аборт

https://static.news.ru/photo/58a30b90-37ad-11eb-a00e-fa163e074e61_660.jpg Вероника Круглова Фото: vesti.ru

Советская эстрадная певица Вероника Круглова, которая являлась первой женой артиста Иосифа Кобзона, рассказала о браке с ним.

По словам женщины, отношения с Кобзоном завязались в 1964 году. А примерно через год пара сыграла свадьбу. Однако длившиеся три года отношения были тяжёлыми из-за постоянной ревности супруга и нападок его матери.

Круглова добавила, что мать Кобзона сразу невзлюбила её. Как только сыграли свадьбу, конфликт обострился. Стоило певице забеременеть, как мать артиста настояла на аборте. В итоге сам Кобзон попросил жену прервать беременность.

Это были искусственные роды. У меня была клиническая смерть, — рассказала Круглова в эфире телеканала «Россия 1».

После аборта пара развелась. Расставшись, экс-супруги вообще не общались. Спустя какое-то время певица вышла замуж за Вадима Мулермана. Сейчас Круглова проживает в США с пятым мужем. Это дантист Виталий Андриянкин.

Ранее супруга певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что во время свадьбы не была влюблена в мужа. По её словам, ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к артисту.

Народный артист России Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певец похоронен на Востряковском кладбище. Правительство Москвы приняло решение установить мемориальную доску на здании Гнесинки, писал NEWS.ru.