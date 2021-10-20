Пелагея похвалила Шиловскую за возвращение на каток после болезни

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Певец Дима Билан на концерте в Тюмени сорвал голос. Под конец выступления ему даже пришлось спеть песню «с листа» по бумажке, так как он не успел её выучить. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

По словам Билана, у него бронхит, однако он выложился по полной. Певец отметил, что он пел, танцевал, общался с публикой и фотографировался с поклонницами, которые завалили его цветами. Так сел...