Пелагея похвалила Шиловскую за возвращение на каток после болезни

Российская певица Пелагея похвалила актрису Аглаю Шиловскую за возвращение в проект «Ледниковый период» после болезни. Она отметила «стержень» и внутренний огонь артистки. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
У вас такой характер, такой стержень! У вас огонь внутри. Я уверена, ваш внутренний вектор приведёт вас к высоте, — восхитилась Пелагея.
Помимо этого стало известно, что в четвёртом выпуске проекта участники будут выступать под музыку российских исполнителей: Никита Пресняков и Наталья Забияко станцуют под «Невесту» группы Мумий Тролль, Оксана Домнина и Кирилл Зайцев — под «Диалог у телевизора» Владимира Высоцкого, а Агата Муцениеце и Александр Экберт будут выступать под «Дождик осенний» Елены Камбуровой.
Ранее бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян разрыдался на съёмках «Ледникового периода» из-за полученной травмы плеча: артист больше не сможет участвовать в проекте из-за падения во время тренировки со своей партнёршей, Аделиной Сотниковой.