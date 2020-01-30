https://static.news.ru/photo/5aab4dce-4309-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Ирина Отиева опубликовала в Instagram фото с макияжем, чтобы показать как она на самом деле выглядит в обычной жизни. Так певица пытается доказать поклонникам, что неприглядный вид, в котором её показали на шоу Малахова — следствие болезни и незнание того, что её снимают.

Артистка действительно появляется в кадре неухоженная, в домашнем халате, из под которого выглядывает ночная рубашка. И это глубоко задело певицу, которая понятия не имела о съёмке.

Джазовая исполнительница напомнила, что пела на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом и другими известными музыкантами. И чтобы окончательно убедить поклонников в том, что она осталась прежней, Отиева накрасилась, но намеренно оставила ту же ночную рубашку, в которой её застали телевизионщики.

И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких две) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии! Всем советую! — подписала снимок артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Отиева сильно переживает за 87-летнюю мать, которую сняли скрытой камерой для шоу Андрея Малахова. Однако, судиться с ведущим певица не собирается, так как считает это ниже своего достоинства.