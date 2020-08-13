Отец Децла оценил перспективы внука читать рэп

https://static.news.ru/photo/93c0f326-ddb3-11ea-81b8-fa163e074e61_660.jpg Децл Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Отец Кирилла Толмацкого, известного как Децл, оценил способности внука читать рэп. По словам дедушки, как хобби для 15-летнего подростка — это нормально.

Но вообще Тони Киселёву стоит сосредоточиться на учёбе и возобновить общение с бабушкой, считает отец покойного рэпера, пишет РЕН ТВ.

Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально всё. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать, — сказал Александр Толмацкий.

До этого подросток опубликовал в Instagram свою первую рэп-композицию, она посвящена власти. Начинается произведение со слов «99,9 процента представляют», содержит фразу «надоели метафоры и афоризмы». В треке упомянуты люди, которые «наворотили кучу грязных дел».

Децл умер 3 февраля 2019 года в Ижевске. Артист скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Антоний Киселёв, сын Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, записал первую песню. Киселёв не стал публиковать композицию целиком и представил только её первую минуту.