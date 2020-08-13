Сын Децла записал первую песню

https://static.news.ru/photo/ca3c4c02-dd4a-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Антоний Киселёв, сын Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, записал первую песню. Название трека пока не раскрывается.

Киселёв не стал публиковать композицию целиком и представил только её первую минуту. Продюсером выступил Nongratta, известный по баттлу с рэпером Гнойным.

Юный исполнитель выступает под сценическим псевдонимом Juzeppe Junior, тем самым отсылаясь к одному из ников Децла — Juzeppe Jostko.

Кирилл Толмацкий умер 2 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске.

Как писал NEWS.ru ранее, наследник рэпера Кирилла Толмацкого Тони прошёл тест на установление отцовства, результаты которого были оглашены в ходе заседания Басманного суда по иску вдовы Децла Юлии Киселёвой.