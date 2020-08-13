Сын Децла записал первую песню

Антоний Киселёв, сын Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, записал первую песню. Название трека пока не раскрывается.
Киселёв не стал публиковать композицию целиком и представил только её первую минуту. Продюсером выступил Nongratta, известный по баттлу с рэпером Гнойным.
Юный исполнитель выступает под сценическим псевдонимом Juzeppe Junior, тем самым отсылаясь к одному из ников Децла — Juzeppe Jostko.
Кирилл Толмацкий умер 2 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске.
Как писал NEWS.ru ранее, наследник рэпера Кирилла Толмацкого Тони прошёл тест на установление отцовства, результаты которого были оглашены в ходе заседания Басманного суда по иску вдовы Децла Юлии Киселёвой.
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