https://static.news.ru/photo/6022629c-bc45-11e9-b113-fa163e074e61_660.jpg Входная группа Byblos Saint-Tropez Фото: Stephan Witte/KDF-TV & Picture/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Instagram фото с отдыха в Сен-Тропе.

На снимке он стоит рядом с бассейном, вокруг которого разбросаны детские игрушки. На втором плане виднеется море.

Апартаменты, в которых жил Малахов вместе со своей семьёй, находятся в отеле Byblos Saint-Tropez и обходятся в 250 тыс. руб. в сутки, выяснил dni24.com . При этом в стоимость входит не только шикарный номер, но и собственный сад с бассейном.

Подписчикам очень понравилось фото телезвезды. Однако в комментариях пользователи соцсетей посетовали, что Малахов не выкладывает фото сына и жены.

Ранее Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал , как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови, писал News.ru.