Телеведущий Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Instagram фото с отдыха в Сен-Тропе.
На снимке он стоит рядом с бассейном, вокруг которого разбросаны детские игрушки. На втором плане виднеется море.
Апартаменты, в которых жил Малахов вместе со своей семьёй, находятся в отеле Byblos Saint-Tropez и обходятся в 250 тыс. руб. в сутки, выяснил
Подписчикам очень понравилось фото телезвезды. Однако в комментариях пользователи соцсетей посетовали, что Малахов не выкладывает фото сына и жены.
Ранее Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал , как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови, писал News.ru.