Орбакайте рассказала, почему её сын похож на принца Гарри

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Российская певица Кристина Орбакайте рассказала о сходстве старшего сына — музыканта Никиты Преснякова — с британским принцем Гарри, передаёт Первый канал в документальном фильме, посвящённом 50-летию исполнительницы.

Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями. У него есть всегда свое мнение. Я очень рада, что он рано стал самостоятельным, как всегда хотел, — отметила артистка.

Никита всегда искал независимый путь в жизни, но в характере наследника Орбакайте видит себя — в детстве она тоже была «очень категорична» и носила прозвище Спичка, «потому что воспламенялась от несправедливости». Звезде исполнилось 50 лет 25 мая. В документальной ленте она рассказала о своей семье и о каждом из трёх наследников.

Накануне Пресняков в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл детали гибели старшего сына актёра Дмитрия Певцова Даниила, скончавшегося 3 сентября 2012 года в результате несчастного случая. Музыкант стал невольным свидетелем ЧП, так как молодые люди тесно общались. По словам гостя студии, друг умер на его глазах во время встречи одноклассников.

Накануне Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram. В коттедже на Истре Пресняков и его жена Алёна Краснова устроили праздник, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров.