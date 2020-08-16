Нюшу в день рождения отправили в Турцию на частном самолёте

Друзья и близкие певицы Анны Шурочкиной, известной под сценическим псевдонимом Нюша, преподнесли ей подарок по случаю дня рождения. Для неё и её гостей был арендован частный самолёт, который доставил всю компанию в Турцию. Там в пятизвёздочном отеле курорта Белек звезда эстрады и отметила 30-летие.
Специально для певицы был накрыт стол, где Нюша с друзьями развлекалась, как могла. Затем тусовка переместилась на морское побережье, где прямо на пляже организовали красочный фейерверк.
На праздник Шурочкина надела персиковое платье с рукавами-буфами и пышной мини-юбочкой, которая открывала её ноги,
При этом артистка большей частью отдыхала и развлекалась, выступая в роли зрителя. Работать на сцене пригласили местных артистов.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Нюша разместила в Instagram пикантное видео в ванной, где продемонстрировала свою фигуру в полупрозрачном белом боди.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен