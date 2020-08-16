Нюшу в день рождения отправили в Турцию на частном самолёте

https://static.news.ru/photo/504be66c-dfa4-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Друзья и близкие певицы Анны Шурочкиной, известной под сценическим псевдонимом Нюша, преподнесли ей подарок по случаю дня рождения. Для неё и её гостей был арендован частный самолёт, который доставил всю компанию в Турцию. Там в пятизвёздочном отеле курорта Белек звезда эстрады и отметила 30-летие.

Специально для певицы был накрыт стол, где Нюша с друзьями развлекалась, как могла. Затем тусовка переместилась на морское побережье, где прямо на пляже организовали красочный фейерверк.

На праздник Шурочкина надела персиковое платье с рукавами-буфами и пышной мини-юбочкой, которая открывала её ноги, пишет Тeleprogramma.pro. Впрочем, наряд певицы не ограничивался акцентом на колени, приковывая взгляды глубоким декольте.

При этом артистка большей частью отдыхала и развлекалась, выступая в роли зрителя. Работать на сцене пригласили местных артистов.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Нюша разместила в Instagram пикантное видео в ванной, где продемонстрировала свою фигуру в полупрозрачном белом боди.